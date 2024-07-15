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        Balıkesir'de scooterin çarptığı kişi yaralandı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde scooterin çarptığı kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 13:40 Güncelleme: 15.07.2024 - 13:40
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        Balıkesir'de scooterin çarptığı kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde scooterin çarptığı kişi yaralandı.

        Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı kırsal Ocaklar Mahallesi Hüseyin Durak Caddesi'nde meydana gelen olayda, scooter üzerinde seyir eden A.Y. (15) o sırada yoldan geçmekte olan Lütfü Demir (80)'e çarptı.

        Çarpışmanın etkisiyle yere düşen Lütfü Demir başından yaralandı.

        Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalenin yapılmasının ardından yaralı şahıs önce Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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