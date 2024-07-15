Balıkesir'de scooterin çarptığı kişi yaralandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde scooterin çarptığı kişi yaralandı.

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı kırsal Ocaklar Mahallesi Hüseyin Durak Caddesi'nde meydana gelen olayda, scooter üzerinde seyir eden A.Y. (15) o sırada yoldan geçmekte olan Lütfü Demir (80)'e çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle yere düşen Lütfü Demir başından yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalenin yapılmasının ardından yaralı şahıs önce Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.