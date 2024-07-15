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        Balıkesir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri yapıldı

        Balıkesir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde anma programı, Balıkesir Şehitliği'nde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 15:11 Güncelleme: 15.07.2024 - 15:11
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        Balıkesir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri yapıldı
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        Balıkesir’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde anma programı, Balıkesir Şehitliği’nde başladı.

        Şehitlik Özel Defteri’nin imzalanması ve Şehitlik önünde Kuran-ı Kerim Tilaveti ile dua yapılmasının ardından şehit mezarları ziyaret edildi. Şehit mezarlarını tek tek dolaşarak karanfil bırakan protokol üyeleri, şehit aileleriyle yakından ilgilendi.

        Program sonunda protokol üyeleri ve şehit aileleri, şehitliğin önünde aile pozu verdiler. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu’nun himayelerinde gerçekleştirilen programa; İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Garnizon ve 9. Ana Jet Komutanı Hv. Plt. Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik, Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Volkan Altınöz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, il protokol üyeleri ve şehit aileleri katıldı.

        - 15 Temmuz Milletin Zaferi Sergisi Açıldı

        Etkinlikler kapsamında daha sonra Kuva-yi Milliye Müzesi bahçesinde “15 Temmuz Milletin Zaferi” temalı fotoğraf sergisi açıldı.

        Serginin açılışını Vali Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman ve Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş yaptı. Serginin gezilmesinin ardından konuşan Vali Yardımcısı Karaman, amaçlarının hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak olduğunu ifade ederek serginin açılışında emeği geçen herkese teşekkür etti.

        - Araç konvoyu gerçekleştirildi

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Balıkesir Valiliği himayelerinde kamu kurumlarının araçlarının yer aldığı bir konvoy düzenlendi.

        İstasyon arkasındaki yeni yol üzerinden başlayan konvoyda bulunan araçlar, Türk bayrakları ve 15 Temmuz'da şehit düşenlerin fotoğraflarıyla donatıldı.

        Siren çalarak kent merkezinde dolaşan konvoydaki araçlara vatandaşlar da ilgi gösterdi. Konvoya polis, jandarma, itfaiye ve çeşitli kamu kurumlarının ekiplerinin araçları da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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