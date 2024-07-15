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        Balıkesir'de otomobilin motosiklete çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde otomobilin motosiklete çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 17:42 Güncelleme: 15.07.2024 - 17:42
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        Balıkesir'de otomobilin motosiklete çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde otomobilin motosiklete çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Y.E.Ş. (22) yönetimindeki 10 L 2726 plakalı otomobil, Savaştepe Çevre yolu mevkiinde M.G. (38) idaresindeki 10 AKF 827 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile motosikletteki S.A. (40) ile H.A. (11) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan S.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Olay sonrası yapılan kontrollerde alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Y.E.Ş. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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