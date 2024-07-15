Balıkesir'de otomobilin motosiklete çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Olay sonrası yapılan kontrollerde alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Y.E.Ş. gözaltına alındı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile motosikletteki S.A. (40) ile H.A. (11) yaralandı.

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