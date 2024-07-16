Balıkesir'de yaralı bulunan kızıl şahin tedavi edildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinde görevli uzman veteriner hekim Ertan Şenol tarafından kızıl şahinin muayene ve kontrolü yapıldı.

112 ihbar hattına bitkin halde bir şahin bulunduğunun ihbar edilmesi üzerine bölgeye giden Kazdağları Milli Parklar Şefliği ekiplerince kuş teslim alındı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaralı ve bitkin bulunan kızıl şahin, tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanarak doğaya salındı.

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