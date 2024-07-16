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        Balıkesir'de yaralı bulunan kızıl şahin tedavi edildi

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaralı ve bitkin bulunan kızıl şahin, tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanarak doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 09:47 Güncelleme: 16.07.2024 - 09:47
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        Balıkesir'de yaralı bulunan kızıl şahin tedavi edildi
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaralı ve bitkin bulunan kızıl şahin, tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanarak doğaya salındı.

        112 ihbar hattına bitkin halde bir şahin bulunduğunun ihbar edilmesi üzerine bölgeye giden Kazdağları Milli Parklar Şefliği ekiplerince kuş teslim alındı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinde görevli uzman veteriner hekim Ertan Şenol tarafından kızıl şahinin muayene ve kontrolü yapıldı.

        Çarpmaya bağlı travma teşhisi konan şahin, tedavi ve rehabilitasyonu tamamlanarak sağlığına kavuşturuldu.

        Şahin, rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Kazdağları Cam Seyir Terasından doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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