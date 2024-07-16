Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.

Altıeylül ilçesi Dereçiftlik Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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