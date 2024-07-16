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        Balıkesir'de denizde kaybolan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde, girdiği denizde bir süre sonra dalgaların arasında kaybolan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 20:08 Güncelleme: 16.07.2024 - 20:08
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        Balıkesir'de denizde kaybolan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde, girdiği denizde bir süre sonra dalgaların arasında kaybolan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        İlçeye bağlı Ocaklar Mahallesi'nde denize giren, eğitimci ve yazar olduğu öğrenilen Hamit Göksoy (67) ile Narlı Mahallesi'nde denize giren Cahide Sadık (86), bir süre sonra dalgaların arasında kayboldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

        Ekiplerce yapılan arama çalışmalarının ardından cansız bedenlerine ulaşılan Göksoy ve Sadık'ın cenazeleri, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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