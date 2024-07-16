Balıkesir'de denizde kaybolan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, girdiği denizde bir süre sonra dalgaların arasında kaybolan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İlçeye bağlı Ocaklar Mahallesi'nde denize giren, eğitimci ve yazar olduğu öğrenilen Hamit Göksoy (67) ile Narlı Mahallesi'nde denize giren Cahide Sadık (86), bir süre sonra dalgaların arasında kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerce yapılan arama çalışmalarının ardından cansız bedenlerine ulaşılan Göksoy ve Sadık'ın cenazeleri, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.