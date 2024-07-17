Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Ekipler dünden beri süren yoğun çalışması sonucu yangını bugün saat 10.00 sıralarında kontrol altına aldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

İlçenin Dereçiftlik Mahallesi'ndeki tarım arazisinde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına 24 arazöz, 2 uçak, 3 helikopter, 7 itfaiye aracı, 7 su ikmal aracı, 4 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), 2 ilk müdahale aracı, 1 hizmet aracı, 7 dozer, 34 iş makinesi ve 292 personelle müdahale edildi.

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