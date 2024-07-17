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        Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 11:15 Güncelleme: 17.07.2024 - 11:15
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        Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

        İlçenin Dereçiftlik Mahallesi'ndeki tarım arazisinde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına 24 arazöz, 2 uçak, 3 helikopter, 7 itfaiye aracı, 7 su ikmal aracı, 4 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), 2 ilk müdahale aracı, 1 hizmet aracı, 7 dozer, 34 iş makinesi ve 292 personelle müdahale edildi.

        Ekipler dünden beri süren yoğun çalışması sonucu yangını bugün saat 10.00 sıralarında kontrol altına aldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da yangın bölgesine giderek Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran'dan konuya ilişkin bilgi alıp çalışmaları yerinde inceledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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