GÜNCELLEME - Balıkesir Kepsut'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

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