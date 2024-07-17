GÜNCELLEME - Balıkesir Kepsut'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.
Kepsut ilçesi Seçören Mahallesi'nde arazide çıkan yangın daha sonra ormanlık alana sıçradı.
Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
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