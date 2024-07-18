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        Balıkesir'de boğulma tehlikesi geçiren yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede öldü

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 12:41 Güncelleme: 18.07.2024 - 12:41
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        Balıkesir'de boğulma tehlikesi geçiren yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede öldü
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde denize giren Ayşe Burhan (70), boğulma tehlikesi geçirince çevredekiler tarafından kıyıya çıkarıldı.

        112 Acil Sağlık ekipleri tarafından önce Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve buradan da tedavi için Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Burhan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Alzaymır hastası olduğu öğrenilen Burhan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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