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        Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, arazide başlayarak ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 15:36 Güncelleme: 18.07.2024 - 15:36
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        Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, arazide başlayarak ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Altıeylül ilçesi Paşaköy Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

        Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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