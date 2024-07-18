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        GÜNCELLEME 2 - Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, arazide başlayarak ormana sıçrayan yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 15:36 Güncelleme: 18.07.2024 - 15:36
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        GÜNCELLEME 2 - Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, arazide başlayarak ormana sıçrayan yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

        Altıeylül ilçesi Paşaköy Mahallesi'ndeki tarım arazisinde yangın çıktı.

        Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

        Ekipler 2 uçak, 2 helikopter, 23 arazöz, 7 su ikmal aracı, 6 ilk müdahale aracı, 7 hizmet aracı, 8 greyder, 4 dozer olmak üzere toplamda 75 iş makinesi ve araç ile 370 personelin katılımıyla yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

        Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, yangına ilişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının ot balyası sırasında bir kıvılcımdan çıktığını söyledi.

        Şehirli, rüzgarın daire şeklinde esmesinden dolayı yangının ilerlediğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Valilik, kaymakamlıklarımız ve belediyelerimiz herkes elinden gelen her şeyi yapıyor. Tedbir amaçlı İnkaya Mahallesi'ndeki vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılıyor. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı söz konusu değil, sadece ormanımız ciddi zarar altında. Peş peşe gelen bu yangınlar gerçekten çok can sıkıcı, herkese geçmiş olsun diliyorum. Rüzgarın değişik yönlerden esmesi kontrolü zorlaştırıyor."

        Bu arada balya makinesinden çıktığı öne sürülen yangına ilişkin jandarma ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

        Şüpheli 3 kişiden 2'si jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı, diğerinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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