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        Erdek'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 08:42 Güncelleme: 19.07.2024 - 08:42
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        Erdek'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Şükrü D, idaresindeki 10 NS 201 otomobil, Erdek-Bandırma kara yolunun 2. kilometresinde zeytinlik alana devrildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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