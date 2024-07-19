Erdek'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şükrü D, idaresindeki 10 NS 201 otomobil, Erdek-Bandırma kara yolunun 2. kilometresinde zeytinlik alana devrildi.
Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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