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        Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde arazide başlayarak ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 15:36 Güncelleme: 18.07.2024 - 15:36
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        Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı
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        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde arazide başlayarak ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

        Altıeylül ilçesi Paşaköy Mahallesi'ndeki dün öğleden sonra tarım arazisinde çıkarak ormanlık alana sıçrayan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale etti.

        Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu arada, balya makinesinin çalışması sırasında çıktığı tespit edilen yangına ilişkin gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        Dün, saat 14.00 civarında Paşaköy Mahallesi'ndeki tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçramıştı. Yangına, 4 uçak, 2 helikopter, 29 arazöz, 14 su ikmal, 12 ilk müdahale, 15 hizmet aracı, 6 dozer, 6 greyder, 2 treyler, 6 kepçe, 4 otobüs, 3 toma ve 380 personelle müdahale edilmişti. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde tarım arazilerindeki yangın riskinin azaltılması amacıyla, 20 Temmuz Cumartesi saat 20.00'a kadar biçerdöver ile hububat hasadı ve balya bağlama işlemlerinin durdurulduğu duyurulmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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