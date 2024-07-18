Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Dün, saat 14.00 civarında Paşaköy Mahallesi'ndeki tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçramıştı. Yangına, 4 uçak, 2 helikopter, 29 arazöz, 14 su ikmal, 12 ilk müdahale, 15 hizmet aracı, 6 dozer, 6 greyder, 2 treyler, 6 kepçe, 4 otobüs, 3 toma ve 380 personelle müdahale edilmişti. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde tarım arazilerindeki yangın riskinin azaltılması amacıyla, 20 Temmuz Cumartesi saat 20.00'a kadar biçerdöver ile hububat hasadı ve balya bağlama işlemlerinin durdurulduğu duyurulmuştu.

Bu arada, balya makinesinin çalışması sırasında çıktığı tespit edilen yangına ilişkin gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Altıeylül ilçesi Paşaköy Mahallesi'ndeki dün öğleden sonra tarım arazisinde çıkarak ormanlık alana sıçrayan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale etti.

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