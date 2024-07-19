Balıkesir'in Havran ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Havran ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.
Balıkesir'in Havran ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.
Şapçı mevkisindeki bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.
Yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
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