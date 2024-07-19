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        Balıkesir'de balkondan düşen çocuk öldü

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde 5. kattaki balkondan düşen çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 14:10 Güncelleme: 19.07.2024 - 14:10
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        Balıkesir'de balkondan düşen çocuk öldü
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde 5. kattaki balkondan düşen çocuk yaşamını yitirdi.

        Yaz tatili için anneannesi ve dedesini ziyarete geldiği öğrenilen otizmli Osman Tuğra Sevgin (12), Atatürk Mahallesi Mustafa Çavuş Sokak'taki apartmanın 5. katındaki dairenin balkonundan düştü.

        Ailesinin ve etraftakilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla önce Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, ilk müdahalenin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Sevgin, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesinin İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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