Balıkesir'de balkondan düşen çocuk öldü

Sevgin, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesinin İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

Ailesinin ve etraftakilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaz tatili için anneannesi ve dedesini ziyarete geldiği öğrenilen otizmli Osman Tuğra Sevgin (12), Atatürk Mahallesi Mustafa Çavuş Sokak'taki apartmanın 5. katındaki dairenin balkonundan düştü.

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