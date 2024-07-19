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        Balıkesir'de sondaj çalışması sırasındaki patlamada 3 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, evin avlusundaki sondaj çalışması sırasında meydana gelen patlamada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 17:46 Güncelleme: 19.07.2024 - 17:46
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        Balıkesir'de sondaj çalışması sırasındaki patlamada 3 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, evin avlusundaki sondaj çalışması sırasında meydana gelen patlamada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Güvemçetmi Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde firma çalışanları A.İ.E (55), R.T (26) ve R.K (65) tarafından sondaj yapılmaya başlandı.

        Sondaj makinesinin tıkanıklığını gidermek için çalışanlar tarafından patlayıcı düzenek hazırlandığı sırada patlama meydana geldi.

        Olayda A.İ.E, R.T ve R.K. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan yaralılardan A.İ.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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