Balıkesir'de sondaj çalışması sırasındaki patlamada 3 kişi yaralandı

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sondaj makinesinin tıkanıklığını gidermek için çalışanlar tarafından patlayıcı düzenek hazırlandığı sırada patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Güvemçetmi Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde firma çalışanları A.İ.E (55), R.T (26) ve R.K (65) tarafından sondaj yapılmaya başlandı.

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