Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        GÜNCELLEME - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 11:48 Güncelleme: 19.07.2024 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Ömerköy Mahallesi'nde bir arazide henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.

        Araziden ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangına, 70 personel, 12 arazöz, 5 su ikmal aracı, 9 uçak, 4 helikopter, 4 dozer, 1 ekskavatör ve 1 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi.

        Yangını kontrol altına alan ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boğdu, çuvala koydu, bahçeye bıraktı
        Boğdu, çuvala koydu, bahçeye bıraktı
        Furkan Apartmanı'nda karar
        Furkan Apartmanı'nda karar
        Yıldız Sarayı ziyarete açıldı
        Yıldız Sarayı ziyarete açıldı
        En-Nesyri bitiyor!
        En-Nesyri bitiyor!
        Sıcaklık artışı nedeniyle cinsiyetleri değişti
        Sıcaklık artışı nedeniyle cinsiyetleri değişti
        Prof. Dr. Yavuz'dan sivrisineklerden bulaşan virüs uyarısı
        Prof. Dr. Yavuz'dan sivrisineklerden bulaşan virüs uyarısı
        Karabük'te yol çöktü! Demiryolu da ulaşıma kapandı
        Karabük'te yol çöktü! Demiryolu da ulaşıma kapandı
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        İstasyon dışında da market açacak
        İstasyon dışında da market açacak
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Mavi kriz!
        Mavi kriz!
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        Galatasaray, Guela Doue transferini bitirdi!
        Galatasaray, Guela Doue transferini bitirdi!
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        Yüzde 90'ı tamamlandı! İstanbul'un tarihini değiştirecek
        Yüzde 90'ı tamamlandı! İstanbul'un tarihini değiştirecek
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Balıkesir'in Havran ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altı...
        GÜNCELLEME - Balıkesir'in Havran ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altı...
        Arıza yapan sondaj makinesinin tamiri sırasında patlama ayağı koptu, 2 kişi...
        Arıza yapan sondaj makinesinin tamiri sırasında patlama ayağı koptu, 2 kişi...
        Balıkesir'de sondaj çalışması sırasındaki patlamada 3 kişi yaralandı
        Balıkesir'de sondaj çalışması sırasındaki patlamada 3 kişi yaralandı
        Susurluk'ta orman yangını (2)
        Susurluk'ta orman yangını (2)
        Balıkesir'de balkondan düşen çocuk öldü
        Balıkesir'de balkondan düşen çocuk öldü
        Balıkesir'de minibüste çıkan yangın ormana sıçradı
        Balıkesir'de minibüste çıkan yangın ormana sıçradı