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        Balıkesir'de makilik alandan zeytinliğe sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde makilik alanda çıkıp zeytinliklere sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 20:46 Güncelleme: 19.07.2024 - 20:46
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        Balıkesir'de makilik alandan zeytinliğe sıçrayan yangın kontrol altına alındı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde makilik alanda çıkıp zeytinliklere sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Çakmak Mahallesi Aktepe mevkiinde bulunan makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme ekipleri sevk edildi.

        2 helikopter ile 2 uçağın da katıldığı yangın, ekiplerin havadan ve karadan çalışmasıyla kontrol altına alındı.

        Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 50 hektar alan zarar görürken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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