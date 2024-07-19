Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.
İlçeye bağlı Küçükköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
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