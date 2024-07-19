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        Ayvalık'taki orman yangını kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 22:49 Güncelleme: 19.07.2024 - 22:49
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        Ayvalık'taki orman yangını kontrol altına alındı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına karadan müdahale edildi.

        Yangın, ekiplerin çabaları sonucu kontrol altına alındı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

        Dün, akşam saatlerinde Küçükköy Mahallesi'nde ormanlık yangın çıkmış. Yangına, 10 arazöz, 6 su ikmal aracı, 1 müdahale arası, 2 hizmet aracı, 6 dozer, 20 iş makinesi ve 60 personelle müdahale başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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