Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı Ayvalık'ta kutlandı

Daha sonra Yaman ile beraberindekiler, Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Şubesi'ni ziyaret etti.

Konuşmanın ardından günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerin okunduğu törene, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Aydın, daire amirleri, gaziler ve vatandaşların katıldı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu, törende bir konuşma yaptı.

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