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        Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı Ayvalık'ta kutlandı

        Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 13:12 Güncelleme: 20.07.2024 - 13:12
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        Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı Ayvalık'ta kutlandı
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        Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kutlandı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Şubesi'nin çelengi Atatürk Anıtı'na sunuldu.

        Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu, törende bir konuşma yaptı.

        Konuşmanın ardından günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerin okunduğu törene, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Aydın, daire amirleri, gaziler ve vatandaşların katıldı.

        Daha sonra Yaman ile beraberindekiler, Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Şubesi'ni ziyaret etti.

        Burada Kıbrıs gazilerine şükran belgeleri takdim edildi.

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