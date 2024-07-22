Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de ahır yangınında maddi hasar oluştu

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde ahır yangını meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 16:35 Güncelleme: 22.07.2024 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de ahır yangınında maddi hasar oluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde ahır yangını meydana geldi.

        Manyas ilçesinin kırsal Darıca Mahallesinde elektrikten kaynaklandığı sanılan bir ahırda meydana gelen yangında büyük ölçüde maddi hasara yol açtı.

        Darıca Mahallesinde Serkan Karaoğlu'na ait ahırda meydana gelen ve hayvanların kaçmaması için bahçe çevresine çekilen ve düşük derecede elektrik verilen tellerden meydana geldiği değerlendirilen yangında maddi hasar oluştu.

        Balıkesir İtfaiyesine bağlı Manyas İtfaiye gurubu tarafından müdahale edilen yangında ahır ile birlikte bir adet buzağının ayakları yanarken, iki adet düvenin de arka kısımlarının yandığı öğrenildi.

        Ayrıca ahırda bulunan yedi ton buğday ve arpa ile 150 balya ot ile samanın yandığı kaydedildi.

        Yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bolu Dağı Tüneli'nde 50 günlük çalışma
        Bolu Dağı Tüneli'nde 50 günlük çalışma
        Beklenen haber geldi! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor
        Beklenen haber geldi! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor
        Türkiye'den 88 üniversite en az bir bilim alanında dünya liginde
        Türkiye'den 88 üniversite en az bir bilim alanında dünya liginde
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında ihmaller zinciri
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında ihmaller zinciri
        Kuzenini öldürdü! Kamerayı açtı!
        Kuzenini öldürdü! Kamerayı açtı!
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        Korsan taksici diye darp edildi! Arkadaşlarıyla durağı bastı
        Korsan taksici diye darp edildi! Arkadaşlarıyla durağı bastı
        Kayıp adamın kemikleri, eski eşine ait evin temelinde bulundu!
        Kayıp adamın kemikleri, eski eşine ait evin temelinde bulundu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        Herkes yanında bir tek eşi yok
        Herkes yanında bir tek eşi yok
        "1 transferimiz kaldı"
        "1 transferimiz kaldı"
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Emeklilikte reform zamanı
        Emeklilikte reform zamanı
        "Beyin sularım torbalarda tutuldu"
        "Beyin sularım torbalarda tutuldu"
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor

        Benzer Haberler

        Balıkesir'deki seyir terasının camı çatladı
        Balıkesir'deki seyir terasının camı çatladı
        Katı atık aktarma tesisindeki yangın 3 saatte söndürüldü
        Katı atık aktarma tesisindeki yangın 3 saatte söndürüldü
        Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı Ayvalık'ta kutlandı
        Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı Ayvalık'ta kutlandı
        Balıkesirspor golcüsünü buldu
        Balıkesirspor golcüsünü buldu
        Balıkesir'de orman yangını (2)
        Balıkesir'de orman yangını (2)
        Ayvalık'ta orman yangını
        Ayvalık'ta orman yangını