Balıkesir'de ahır yangınında maddi hasar oluştu

Balıkesir'in Manyas ilçesinde ahır yangını meydana geldi.

Manyas ilçesinin kırsal Darıca Mahallesinde elektrikten kaynaklandığı sanılan bir ahırda meydana gelen yangında büyük ölçüde maddi hasara yol açtı.

Darıca Mahallesinde Serkan Karaoğlu'na ait ahırda meydana gelen ve hayvanların kaçmaması için bahçe çevresine çekilen ve düşük derecede elektrik verilen tellerden meydana geldiği değerlendirilen yangında maddi hasar oluştu.

Balıkesir İtfaiyesine bağlı Manyas İtfaiye gurubu tarafından müdahale edilen yangında ahır ile birlikte bir adet buzağının ayakları yanarken, iki adet düvenin de arka kısımlarının yandığı öğrenildi.