Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan başlatılan çalışma sürüyor.

İlçeye bağlı Büyükşapçı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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