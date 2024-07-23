Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de 7 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 7 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 00:56 Güncelleme: 23.07.2024 - 00:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de 7 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 7 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

        Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları bir araçta 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Araçta yapılan aramada deniz motoru, lastik bot, 4 pompa, 1 galon benzin, üç lastik lastik şambrel ve can yeleği ele geçirildi.

        Göçmenlerin içinde bulunduğu panelvan araç yediemin otoparkına çekilirken olayla ilgili 2 organizatör de gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi, gözaltına alınan 2 kişiyle ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aşırı sıcaklar depremi tetikler mi?
        Aşırı sıcaklar depremi tetikler mi?
        Sokak hayvanları düzenlemesinde sıcak gelişme!
        Sokak hayvanları düzenlemesinde sıcak gelişme!
        O tasarı İsrail'de ilk oylamadan geçti
        O tasarı İsrail'de ilk oylamadan geçti
        Yabancı oyuncu sınırlamasında değişiklik!
        Yabancı oyuncu sınırlamasında değişiklik!
        Elon Musk, insansı robotlar için tarih verdi
        Elon Musk, insansı robotlar için tarih verdi
        Sevilla'dan resmi En-Nesyri açıklaması!
        Sevilla'dan resmi En-Nesyri açıklaması!
        Çöpe atılan bayrağı görünce
        Çöpe atılan bayrağı görünce
        Çanakkale'de 4.7'lik deprem
        Çanakkale'de 4.7'lik deprem
        Bir günde 81 milyon dolar
        Bir günde 81 milyon dolar
        Jose Mourinho: Takımdan çok memnunum
        Jose Mourinho: Takımdan çok memnunum
        Ünlü oyuncudan anneye veda
        Ünlü oyuncudan anneye veda
        Karı koca sokak ortasında öldürülmüştü! 2 kişi tutuklandı
        Karı koca sokak ortasında öldürülmüştü! 2 kişi tutuklandı
        Fenerbahçe'de Wesley gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Wesley gelişmesi!
        Bolu Dağı Tüneli'nde 50 günlük çalışma
        Bolu Dağı Tüneli'nde 50 günlük çalışma
        Beklenen haber geldi! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor
        Beklenen haber geldi! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor
        Çöpten kurtarıldı, milyon dolar ediyor
        Çöpten kurtarıldı, milyon dolar ediyor
        Türkiye'den 88 üniversite en az bir bilim alanında dünya liginde
        Türkiye'den 88 üniversite en az bir bilim alanında dünya liginde
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        Emeklilikte reform zamanı
        Emeklilikte reform zamanı

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de orman yangını (2)
        Balıkesir'de orman yangını (2)
        Balıkesir'de orman yangını
        Balıkesir'de orman yangını
        GÜNCELLEME - Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı
        Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Balıkesir'de ahır yangınında maddi hasar oluştu
        Balıkesir'de ahır yangınında maddi hasar oluştu
        Balıkesir'deki seyir terasının camı çatladı
        Balıkesir'deki seyir terasının camı çatladı