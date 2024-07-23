Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Hacıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan başlatılan çalışma sürüyor.
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