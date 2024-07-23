GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Hacıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.
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