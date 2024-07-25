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        Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 13:17 Güncelleme: 25.07.2024 - 13:17
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        Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.

        İlçeye bağlı Gümeli Mahallesi Madra Dağı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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