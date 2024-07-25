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        Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Akıllı'dan "zeytin ağacı" açıklaması:

        Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Mikail Akıllı, bazı yayın organlarında çıkan zeytin ağaçlarının kesildiği yönündeki haberler üzerine, zeytin ağaçlarının kesilmediğini, taşındığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 13:47 Güncelleme: 25.07.2024 - 13:47
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        Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Akıllı'dan "zeytin ağacı" açıklaması:
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        Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Mikail Akıllı, bazı yayın organlarında çıkan zeytin ağaçlarının kesildiği yönündeki haberler üzerine, zeytin ağaçlarının kesilmediğini, taşındığını belirtti.

        Akıllı, "Görevi zeytin ağaçlarını korumak olan kurum suç işledi" başlıklı haberlere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yazılanların doğruyu yansıtmadığını belirtti.

        Habere konu olan kat karşılığı konut yapımı ve proje kapsamında taşınması planlanan zeytin ağaçlarının kesilmediğini vurgulayan Akıllı, şunları kaydetti:

        "Şehirleşme ile kent merkezleri ortasında kalan zeytinliklerimiz daha önce de aynı yöntemle taşınarak, yaşatılmaya devam etmektedir. Özellikle yerel medyada çıkan söz konusu haberlere konu olan taşınmazımız, Edremit ilçemizin Avcılar Mahallesi 506 ada 1 parselinde kayıtlıdır. Onaylı 1/1000 ölçekli imar planına göre, TAKS: 0.25 KAKS: 0,75 Konut Alanı Fonksiyonunda kalan taşınmaz; Vakıflar Meclisi'nin 12.12.2022 tarih ve 578 sayılı kararıyla yatırıma alınmıştır. Taşınmaz üzerine toplam 8 blok ve 96 daireden oluşan bir avan proje ile yüzde 50 kat karşılığı oranı ile ihaleye çıkılmıştır. Yapılan açık artırma ihalesi neticesinde idaremiz payı için öngörülen 48 bağımsız bölüme ilaveten 4 bağımsız bölüm üstüne 750 bin lira verilmek suretiyle teklifte bulunan ilk istekli, ihaleyi kazanmıştır. İhale sonucunda 04.04.2023'de sözleşme yapılmıştır. Bu doğrultuda bölgenin konut ihtiyacına karşılık vatandaşların talebi yerine getirilmiştir. Anılan parsele komşu özel alan zeytinliklerde aynı yöntemlerle taşınmıştır."

        Akıllı, "Ayrıca 2022 yılında 71 ağaç için aylık 1469 lira bedelinde kira alınırken söz konusu arsaya yapılan 96 daireden 52 tanesi idareye kalıyor. Dairelerin bugünkü kira bedeli aylık 830 bin lira olarak tahmin edilmektedir. Yapılan konutlarla zeytin ağaçları da yaşatılarak Vakıflar Genel Müdürlüğü gelirleri artırılırken bölgenin konut ihtiyacı da karşılanmaktadır." ifadesini kullandı.

        İmar uygulaması öncesinde zeytinlik vasfındaki taşınmazda 115 zeytin ağacının olduğunu, imar uygulaması sonrasında 71 zeytin ağacının imar adasında kaldığını aktaran Akıllı, imar planında park ve yol alanından kalan 44 zeytin ağacına dokunulmadığı, her biri için 6 bin lira olmak üzere toplam 264 bin liralık ağaç bedelinin yüklenici tarafından idareye ödendiği bilgisini verdi.

        "Zeytin ağaçları, haberlerde dile getirildiği gibi kesilmeyip taşınmak suretiyle başka bir alanda tekrar toprakla buluşturulmuştur." diyen Akıllı, Edremit İşletme Müdürlüğü (Camivasat Mahallesi 647 ada 18 parsel) içerisine dikimleri yapılarak, 28 Nisan 2023'de tutanak altına alınan ağaçların dikim sonrası sulaması ve bakımlarının yapıldığını, ağaçlarda herhangi bir kayıp yaşanmadığını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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