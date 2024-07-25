Balıkesir'de hayalet ağların temizlemesi için 5 yıllık protokol imzalandı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi arasında Ege ve Marmara Denizlerindeki hayalet ağların temizlenmesi amacıyla bir protokol imzalandı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde imzalanan protokol kapsamında, 5 yıl boyunca Ege ve Marmara Denizlerindeki hayalet ağlar temizlenerek biyoçeşitliliğin korunması amaçlanıyor,

Törende Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı temsilen Hayvansal Üretim, Mezbahalar ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mehmet Hezer, ile Rektör Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu iki kurum arasındaki hayalet ağ temizleme protokolünü imzaladı.

Daha önce Büyükşehir Belediyesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi arasında hayalet ağların temizlenmesi amacıyla 3 yıllığına imzalanan protokol yenilenerek 5 yıl daha uzatıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada oluşturulan özel ekip ile Ege ve Marmara Denizlerinde yabani hayvanların; kapana kısılmalarına ve boğulmalarına sebep olan, denizcilik ve balıkçılık ekonomisini tehlikeye atan hayalet ağlarla mücadelesini sürdüreceği bildirildi. Büyükşehir Belediyesi "Denizler geleceğimizin teminatıdır" mottosuyla hareket edeceğinin vurgulandığı açıklamada hayalet ağlarla mücadelenin önceki yılların da üzerine çıkarılacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: