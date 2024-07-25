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        Balıkesir'de hayalet ağların temizlemesi için 5 yıllık protokol imzalandı

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi arasında Ege ve Marmara Denizlerindeki hayalet ağların temizlenmesi amacıyla bir protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 14:42 Güncelleme: 25.07.2024 - 14:42
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        Balıkesir'de hayalet ağların temizlemesi için 5 yıllık protokol imzalandı
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        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi arasında Ege ve Marmara Denizlerindeki hayalet ağların temizlenmesi amacıyla bir protokol imzalandı.

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde imzalanan protokol kapsamında, 5 yıl boyunca Ege ve Marmara Denizlerindeki hayalet ağlar temizlenerek biyoçeşitliliğin korunması amaçlanıyor,

        Törende Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı temsilen Hayvansal Üretim, Mezbahalar ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mehmet Hezer, ile Rektör Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu iki kurum arasındaki hayalet ağ temizleme protokolünü imzaladı.

        Daha önce Büyükşehir Belediyesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi arasında hayalet ağların temizlenmesi amacıyla 3 yıllığına imzalanan protokol yenilenerek 5 yıl daha uzatıldı.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada oluşturulan özel ekip ile Ege ve Marmara Denizlerinde yabani hayvanların; kapana kısılmalarına ve boğulmalarına sebep olan, denizcilik ve balıkçılık ekonomisini tehlikeye atan hayalet ağlarla mücadelesini sürdüreceği bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesi "Denizler geleceğimizin teminatıdır" mottosuyla hareket edeceğinin vurgulandığı açıklamada hayalet ağlarla mücadelenin önceki yılların da üzerine çıkarılacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

        "Protokolle; 5 yıl boyunca Ege ve Marmara Denizlerinde hayalet ağlar temizlenecek, yapay resif alanları oluşturulacak, kırmızı mercanlar gibi bölgemize özel sualtı değerleri korunacak, küçük balıkçılar desteklenecek ve sualtı dalış turizminin geliştirilmesi gibi projeler yürütülecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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