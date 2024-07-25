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        Manyas'ta kuraklık ayçiçeği üreticisini endişelendiriyor

        Marmara Bölgesinin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden biri olan Manyas'ta kuraklık ve aşırı sıcaklar, üreticide verim kaybı endişesi yaşatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 16:36 Güncelleme: 25.07.2024 - 16:36
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        Manyas'ta kuraklık ayçiçeği üreticisini endişelendiriyor
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        Marmara Bölgesinin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden biri olan Manyas'ta kuraklık ve aşırı sıcaklar, üreticide verim kaybı endişesi yaşatıyor.

        Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatif Başkanı Sadettin Kalpakçı, yaz aylarındaki kuraklık ve mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının ayçiçeğini olumsuz etkilediğini söyledi.

        Ekim döneminde toprağın tavının iyi olduğunu ve bitkinin gelişim döneminde yeterli yağış aldığını belirten kalpakçı, yaz aylarıyla birlikte aşırı sıcakların görülmeye başladığını ve sürecin kötüye gittiğini, ayçiçeğinden verim alınabilmesi için acil olarak yağışlara ihtiyacının olduğunu vurguladı.

        Manyas ilçesinde bu yıl 30 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapılıyor.

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