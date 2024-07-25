CHP Genel Başkanı Özel, Altıeylül ve Karesi belediyelerini ziyaret etti:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sokaktaki halkın memnuniyeti ve ilgisi, sizden beklentinin yüksek olduğunu ama size desteğinin seçildiğiniz günden sonra da artmaya devam ettiğini gösteriyor. Bu son derece önemli." dedi.

Özel, Balıkesir'de Altıeylül Belediyesini ziyaretinde yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Belediyelerde uygulanacak adil, şeffaf ve dürüst yönetimin CHP'nin iktidar olmasının önünü açacağını belirten Özel, "Bahanesi olmayan bir durumdayız. Ekonominin zor, borçların çok olduğunu, Tayyip Erdoğan'ın elinizi kolunuzu bağlamak için yaptığı pek çok hamleyi biliyoruz. Ancak bu şartlarda aday olduk." diye konuştu.

Her zaman dayanışma içinde hareket edeceklerini vurgulayan Özel, şunları kaydetti: "Sokaktaki halkın memnuniyeti ve ilgisi, sizden beklentinin yüksek olduğunu ama size desteğinin seçildiğiniz günden sonra da artmaya devam ettiğini gösteriyor. Bu son derece önemli. Balıkesir, bir daha asla kaybetmeyi düşünmeyeceğimiz, her geçen gün üzerine koyacağımız bir kent. Hem turizmiyle, üretimiyle, tarımıyla hem gelişmekte olan sanayisiyle hem İstanbul-İzmir arası otoban üzerindeki avantajlı konumuyla beraber her yönden gelişmeye açık bir şehirdeyiz.

Sizin yaptıklarınız, kentinize ve partimize çok şey katacak. Özellikle sosyal belediyecilik, gençlerle ilişkiler, spor noktasında şimdiden atmış olduğunuz adımları, son derece kıymetli buluyoruz. Özellikle Halk Kart uygulamasıyla yoksulumuza ve emeklimize, ihtiyaç sahiplerine dokunmanız son derece kıymetli. Halk Kart, halkçı belediyeler üzerinden halk ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında kuracağı köprü, şüphesiz bizim iktidar yolculuğumuzda çok önemli bir kilometre taşıdır." Özel, eylülün sonunda yerel yöneticilerin ölçülüp değerlendirileceğini ve ilk karnelerini alacağını, böylece eksiklerin, fazlaların tespit edileceğini sözlerine ekledi.