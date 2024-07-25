Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda ise 1 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi.

Dron destekli operasyonda, bir evin bahçesi ile hazine arazisinde kenevir yetiştirdiği tespit edilen Y.Ö. ile S.Ö. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.