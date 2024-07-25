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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 18:27 Güncelleme: 25.07.2024 - 18:27
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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu, Altıeylül ilçesi Macarlar Mahallesi'ndeki arazide Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

        Dron destekli operasyonda, bir evin bahçesi ile hazine arazisinde kenevir yetiştirdiği tespit edilen Y.Ö. ile S.Ö. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda ise 1 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi.

        Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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