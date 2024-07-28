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        Balıkesir'de çalıntı otomobille yakalanan zanlılar tutuklandı

        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çalıntı otomobille yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 14:14 Güncelleme: 28.07.2024 - 14:14
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        Balıkesir'de çalıntı otomobille yakalanan zanlılar tutuklandı
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        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çalıntı otomobille yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, İzmir yönünden Kepsut'a gelen bir otomobilin Burdur'dan çalıntı olduğu bilgisine ulaşan Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti.

        Kepsut'a giriş yaptıktan sonra takibe alınan araçtakilerin benzer suçlardan kaydı olan Y.Ç. ile N.D. olduğu tespit edildi.

        Aracı durduran polis ekipleri, zanlıları gözaltına aldı.

        Adliyeye çıkarılan Y.Ç. ve N.D, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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