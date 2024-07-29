Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir Şahindere Kanyonu'nda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

        Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Şahindere Kanyonu'nda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 09:09 Güncelleme: 29.07.2024 - 09:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir Şahindere Kanyonu'nda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Şahindere Kanyonu'nda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı.

        İstanbul'dan kanyona gezmeye gelen 10 kişilik grup içerisindeki A.T. (39), 112 ihbar hattını arayarak, gezi için çıktıkları alandan dönüş yolunu kaybettiklerini, hayati tehlikelerinin bulunmadığını, kentin ışıklarını gördüklerini ve yerleşim yerine tahmini 2 kilometre mesafenin olduğunu belirterek yardım istedi.

        Mahsur kalan 10 kişiye ulaşılması için bölgeye ekiplerin yanı sıra Aydın İl Jandarma Komutanlığından İHA sevk edildi.

        Keşif faaliyetleri yapan İHA'nın, ısı tespit ettiği alana ekipler yönlendirildi.

        Arazinin sarp ve karanlık olması dolayısıyla ekiplerin bölgeye gidememesi nedeniyle 10 kişinin kurtarılması için helikopter talep edildi.

        Aydın'dan sevk edilen helikoptere alınan 10 kişi, kontrol amaçlı Edremit Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 kırmızı bültenle aranan suçlu Türkiye'de yakalandı
        3 kırmızı bültenle aranan suçlu Türkiye'de yakalandı
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Venezuela'da seçim sonuçları belli oldu
        Venezuela'da seçim sonuçları belli oldu
        Toplu sözleşme ikramiyesinde eşitlik
        Toplu sözleşme ikramiyesinde eşitlik
        "Beni kimse görüntüleyemez"
        "Beni kimse görüntüleyemez"
        Meteoroloji duyurdu! Sıcak, yağmur ve rüzgar
        Meteoroloji duyurdu! Sıcak, yağmur ve rüzgar
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        3 ilde orman yangınları sürüyor! Müdahale devam ediyor
        3 ilde orman yangınları sürüyor! Müdahale devam ediyor
        8 yöntem ile sıcaklara meydan okuyun!
        8 yöntem ile sıcaklara meydan okuyun!
        Real Madrid'den flaş karar!
        Real Madrid'den flaş karar!
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        "Icardi ile alakam yok"
        "Icardi ile alakam yok"
        Kovacic bombası!
        Kovacic bombası!
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Oğul kurtarıldı, baba aranıyor
        Oğul kurtarıldı, baba aranıyor
        Nicolas Cage'in sesi vefat etti
        Nicolas Cage'in sesi vefat etti
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Tarlada, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu
        Tarlada, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de çalıntı otomobille yakalanan zanlılar tutuklandı
        Balıkesir'de çalıntı otomobille yakalanan zanlılar tutuklandı
        Balıkesir'de otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü, 1 yaralı (2)
        Balıkesir'de otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü, 1 yaralı (2)
        Balıkesir'de otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
        Balıkesir'de otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de orman yangını (2)
        Balıkesir'de orman yangını (2)
        CHP Genel Başkanı Özel, Altıeylül ve Karesi belediyelerini ziyaret etti:
        CHP Genel Başkanı Özel, Altıeylül ve Karesi belediyelerini ziyaret etti: