Balıkesir Şahindere Kanyonu'nda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Şahindere Kanyonu'nda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı.

İstanbul'dan kanyona gezmeye gelen 10 kişilik grup içerisindeki A.T. (39), 112 ihbar hattını arayarak, gezi için çıktıkları alandan dönüş yolunu kaybettiklerini, hayati tehlikelerinin bulunmadığını, kentin ışıklarını gördüklerini ve yerleşim yerine tahmini 2 kilometre mesafenin olduğunu belirterek yardım istedi.

Mahsur kalan 10 kişiye ulaşılması için bölgeye ekiplerin yanı sıra Aydın İl Jandarma Komutanlığından İHA sevk edildi.