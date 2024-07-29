GÜNCELLEME - Balıkesir Şahindere Kanyonu'nda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Şahindere Kanyonu'nda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı.

İstanbul'dan kanyona gezmeye gelen 10 kişilik grup içerisindeki A.T. (39), 112 ihbar hattını arayarak, gezi için çıktıkları alandan dönüş yolunu kaybettiklerini, hayati tehlikelerinin bulunmadığını, kentin ışıklarını gördüklerini ve yerleşim yerine tahmini 2 kilometre mesafenin olduğunu belirterek yardım istedi.

Mahsur kalan 10 kişiye ulaşılması için bölgeye, ekiplerin yanı sıra Aydın İl Jandarma Komutanlığından İHA sevk edildi.

Arazinin sarp ve karanlık olması dolayısıyla ekipler bölgeye gidemeyince 10 kişinin kurtarılması için helikopter talep edildi.

"Arkadaşlarla beraber 10 kişilik grup halinde cam terasın oradaki yoldan devam ederek 10 kilometre sonra dereye girdik. Kanyon içerisinde kuru, sulu bölümler, ip işleri olduğu için biraz vakit kaybettik. 10 kişilik grubun hareket kabiliyeti de biraz pratik olmadığından derede, böyle bir yerde kaldık akşam 7 gibi. Üşüme, su, yüzme artık kramplar yorgunluk vesaire derken arkadaşlarımızdan 1-2 kişi biraz üşümeye başladı. Hipotermi riski gördük. Kenarda bir kayanın üstünde beklemek zorunda kaldık."

Şahindere kanyonunu daha önce de geçtiklerini belirten Topçuoğlu, şöyle konuştu:

Topçuoğlu, üşümelerinin ardından ateş yakarak ısındıklarını ifade etti.

Ekipteki kişilerin sağlık durumunda herhangi bir sıkıntı olmadığını dile getiren Topçuoğlu, "Geceyi geçirmek zorunda kaldığımız için hipotermi riskini düşürdük orada. Mecburen orada bazı şeyler yaptık. Sabaha kadar eski halimize geri döndük. Akşam hava durumu normal, dışarıda şehir merkezinde hissedilen gibi değil." dedi.

Gece boyunca her tarafı sularla çevrili bir kayalığın üzerinde beklediklerini anlatan Topçuoğlu, rüzgarın ve soğuk suyun etkisiyle zor dakikalar yaşadıklarını aktardı.