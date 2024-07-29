Erdek'te boğulma tehlikesi geçiren kişi hayatını kaybetti

Erdek'e bağlı Ocaklar'da denize girdiği sırada epilepsi krizi geçirdiği öğrenilen ve denizden çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarılan Murat Baloğlu (40), önce Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, ardından da Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisi bölümüne alınmıştı.

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