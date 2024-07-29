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        Erdek'te scooter kazası geçiren kişi hastanede öldü

        Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde scooterın çarptığı Lütfü Demir'in (80) hayatını kaybettiği öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 15:44 Güncelleme: 29.07.2024 - 15:44
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        Erdek'te scooter kazası geçiren kişi hastanede öldü
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        Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde scooterın çarptığı Lütfü Demir'in (80) hayatını kaybettiği öğrenildi.

        Erdek'e bağlı kırsal Ocaklar Mahallesi'nde Hüseyin Durak Caddesi'nde 14 Temmuz Pazar akşamı meydana gelen kazada, scooter üzerinde seyir eden A.Y, (15), o sırada yoldan geçmekte olan Lütfü Demir'e (80) çarpmış, çarpışmanın etkisiyle yere düşen Lütfü Demir başından yaralanmıştı.

        Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım bölümünde tedavi gören Lütfü Demir'in 15 günlük yaşam savaşını kaybederek vefat ettiği öğrenildi.

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