Manyas'ta eve giren yılan itfaiye erleri tarafından çıkarıldı

Manyas’ın kırsal Boğazpınar Mahallesinde Mehmet Kemal Ünlü evinin yanındaki müştemilatta bir yılanın olduğunu fark ederek itfaiyeden yardım istedi.

Balıkesir’in Manyas ilçesinde eve giren bir yılan itfaiyeciler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.