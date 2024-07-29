Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Manyas'ta eve giren yılan itfaiye erleri tarafından çıkarıldı

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde eve giren bir yılan itfaiyeciler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 15:56 Güncelleme: 29.07.2024 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manyas'ta eve giren yılan itfaiye erleri tarafından çıkarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir’in Manyas ilçesinde eve giren bir yılan itfaiyeciler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Manyas’ın kırsal Boğazpınar Mahallesinde Mehmet Kemal Ünlü evinin yanındaki müştemilatta bir yılanın olduğunu fark ederek itfaiyeden yardım istedi.

        Balıkesir BŞB İtfaiye Daire Başkanlığı Manyas İtfaiye Grubu, adı geçen yere gelerek ellerinde ki aparatlarla yılanı bulunduğu yerden çıkardı.

        Yılan bir çuvala konularak doğal ortama bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayrampaşa'da yol verme tartışmasında silah ve bıçaklar konuştu: 5 yaralı
        Bayrampaşa'da yol verme tartışmasında silah ve bıçaklar konuştu: 5 yaralı
        Sultangazi'de toprak kayması: 3 hafriyat kamyonu birbirinin üzerine devrildi
        Sultangazi'de toprak kayması: 3 hafriyat kamyonu birbirinin üzerine devrildi
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Ünlüler derin üzüntü içerisinde
        Ünlüler derin üzüntü içerisinde
        Cem Hakko eleştirilere cevap verdi: En şık takım Türk takımıydı
        Cem Hakko eleştirilere cevap verdi: En şık takım Türk takımıydı
        Usta kaynakçı, 10 yıllık bankacıdan fazla kazanıyor
        Usta kaynakçı, 10 yıllık bankacıdan fazla kazanıyor
        Derede bulundu, heyecan yarattı!
        Derede bulundu, heyecan yarattı!
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
        4 kişinin ölümüne yol açan sürücü trafik canavarı çıktı!
        4 kişinin ölümüne yol açan sürücü trafik canavarı çıktı!
        Tuğba Ekinci'ye soruşturma
        Tuğba Ekinci'ye soruşturma
        Töre cinayeti davasında dehşet dolu ifadeler!
        Töre cinayeti davasında dehşet dolu ifadeler!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Bunaltan sıcaklara çarpıcı yorum: Fizikteki siyah cisim gibi
        Bunaltan sıcaklara çarpıcı yorum: Fizikteki siyah cisim gibi
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Beşiktaş'tan flaş hamle!
        Beşiktaş'tan flaş hamle!
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?

        Benzer Haberler

        Erdek'te scooter kazası geçiren kişi hastanede öldü
        Erdek'te scooter kazası geçiren kişi hastanede öldü
        Erdek'te boğulma tehlikesi geçiren kişi hayatını kaybetti
        Erdek'te boğulma tehlikesi geçiren kişi hayatını kaybetti
        Kaz Dağları'nda mahsur kalan 10 kişi helikopterle kurtarıldı (2)
        Kaz Dağları'nda mahsur kalan 10 kişi helikopterle kurtarıldı (2)
        Kaz Dağları'nda mahsur kalan 10 kişi helikopterle kurtarıldı
        Kaz Dağları'nda mahsur kalan 10 kişi helikopterle kurtarıldı
        GÜNCELLEME - Balıkesir Şahindere Kanyonu'nda mahsur kalan 10 kişi kurtarıld...
        GÜNCELLEME - Balıkesir Şahindere Kanyonu'nda mahsur kalan 10 kişi kurtarıld...
        Balıkesir Şahindere Kanyonu'nda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
        Balıkesir Şahindere Kanyonu'nda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı