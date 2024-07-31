Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Toplam 14 araç ve 50 kişilik personelin karadan, 3 helikopterin de havadan müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ataköy Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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