Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ataköy Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Toplam 14 araç ve 50 kişilik personelin karadan, 3 helikopterin de havadan müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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