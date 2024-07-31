GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Toplam 14 araç ve 50 kişilik personelin karadan, 3 helikopterin de havadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Ataköy Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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