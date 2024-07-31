GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Ataköy Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Toplam 14 araç ve 50 kişilik personelin karadan, 3 helikopterin de havadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.
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