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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 20:02 Güncelleme: 31.07.2024 - 20:02
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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Ataköy Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Toplam 14 araç ve 50 kişilik personelin karadan, 3 helikopterin de havadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

        Bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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