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        Balıkesir'de tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 00:14 Güncelleme: 01.08.2024 - 00:14
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        Balıkesir'de tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Yusuf İzzet Bayar yönetimindeki 10 AHE 243 plakalı otomobil, Dereli Mahallesi'nde yoldan çıkıp tarlaya devrildi.

        Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, otomobildeki Ümmühan Bayar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan sürücü Bayar ile yolculardan kimliği öğrenilemeyen bir kişi, Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Araçtakilerin Ümmühan Bayar'ın yeğeninin cenazesinden döndükleri öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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