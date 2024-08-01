Nadir rastlanan deniz canlısı "mavi ıstakoz" Ayvalık'ta görüntülendi

Dünyada nadir rastlanan ve belirli bir proteini daha fazla üretmelerine yol açan genetik bozukluk nedeniyle rengi mavi olan ıstakoz, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde profesyonel dalgıç ve su ürünleri mühendisi Nedim Kartal tarafından su altı kamerasıyla kaydedildi.

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nda yaptığı dalışta denizin dibinde fark ettiği hayalet ağa takılan mavi ıstakozu kurtaran Kartal, bu canlıyı kamera ile görüntüledi.

Nedim Kartal, gazetecilere, su altı canlı çeşitliliğine sahip olan Ayvalık'ta bu alanda çalışmalar yaptıklarını, farklı ve nadir görüntülere rastladıklarında bunu kamuoyuyla paylaştıklarını söyledi.