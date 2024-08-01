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        Balıkesir'de makilik alanda etkili olan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Havran ilçesinde traktörde yüklü samandan başlayıp makilik alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 15:36 Güncelleme: 01.08.2024 - 15:36
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        Balıkesir'de makilik alanda etkili olan yangın söndürüldü
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        Balıkesir'in Havran ilçesinde traktörde yüklü samandan başlayıp makilik alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

        İlçedeki bir besi çiftliğinin yakınında bulunan traktörün römorkundaki samanlar, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

        Çevredekilerin dumanı fark ederek yaptığı ihbarın ardından olay yerine Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

        Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, makilik alana sıçrayan yangına bir helikopter ve 2 uçağın yanı sıra 2 arazözle müdahale etti.

        Şiddetli rüzgara rağmen alevleri söndüren ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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