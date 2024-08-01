Balıkesir'de makilik alanda etkili olan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Havran ilçesinde traktörde yüklü samandan başlayıp makilik alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

İlçedeki bir besi çiftliğinin yakınında bulunan traktörün römorkundaki samanlar, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Çevredekilerin dumanı fark ederek yaptığı ihbarın ardından olay yerine Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, makilik alana sıçrayan yangına bir helikopter ve 2 uçağın yanı sıra 2 arazözle müdahale etti.