Edremit Belediye Başkanı Ertaş, bir köpeği sahiplendi
Balıkesir'in Edremit ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, başıboş bir köpeği sahiplendi.
Balıkesir'in Edremit ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, başıboş bir köpeği sahiplendi.
Siyah renkli bir köpeği sahiplenen Ertaş, bölgenin yöresel ürününden esinlenerek "Zeytin" adını verdi.
Belediye Başkanlığı girişine konulan kulübede bakılacak köpekle yakından ilgilenen Ertaş, hayvana çip takılması için gerekli yasal işlemleri de başlattı.
Sahipsiz hayvanlarla ilgili bundan sonra daha hassas olacaklarını belirten Ertaş, "Edremit'in zeytininin de siyah olmasından dolayı arkadaşlarımız isminin 'Zeytin' olmasını istedi. Gerçekten de ismine de yakıştı." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.