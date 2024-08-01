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        Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 17:11 Güncelleme: 01.08.2024 - 17:12
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        Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        Odunlu Yolu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Alevlere 3 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve bir dozerin yanı sıra diğer kamu kurum ve kuruluşları ile çevre illerden gönderilen 9 araçla mücadele ediliyor.

        Yangını kontrol altına almak için 100 kişiden oluşan ekibin 37 araçla müdahalesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri

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