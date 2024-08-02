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        Erdek'teki çalıştayda deniz çayırlarının geleceği ele alındı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde, İş Bankası ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfının (TÜDAV), "Denizlerin Geleceği: Deniz Çayırları Projesi" kapsamında çalıştay ve kıyı temizliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 14:07 Güncelleme: 02.08.2024 - 14:08
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        Erdek'teki çalıştayda deniz çayırlarının geleceği ele alındı
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde, İş Bankası ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfının (TÜDAV), "Denizlerin Geleceği: Deniz Çayırları Projesi" kapsamında çalıştay ve kıyı temizliği yapıldı.

        Erdek Kaymakamlığı ve Erdek Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İdil Öz ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ferhat Yalgın, deniz çayırlarının, deniz canlılarının yaşamsal devamlılığı için önemine dikkati çekti.

        Proje sorumlusu su ürünleri mühendisi Zeynep Gülenç ise projenin ayrıntılarını ve başlangıcından bu yana yapılan çalışmaları aktardı.

        Halk çalıştayında, denizlerin oksijen deposu olan deniz çayırları hakkında farkındalık eksikliği olduğuna işaret edilerek, deniz çayırlarının oksijen üretim kapasitesine sahip oldukları için denizlerin akciğerleri konumunda bulunduğu belirtildi.

        Deniz çayırlarının denizdeki canlılara barınma, beslenme ve üreme noktasında yaşam ortamı sağladığı ve denizlerin biyoçeşitliliği için kritik öneme sahip olduğunun anlatıldığı programda, karbon tutma özellikleri sayesinde iklim değişikliği ile mücadele eden özelliklerine değinildi.

        Ayrıca, deniz çayırlarına yönelik birçok tehdidin bulunduğu, bunun kaynaklarının başta gemi ve teknelerden atılan çıpalar, evsel ve endüstriyel atıklar olmak üzere yoğun kıyı kullanımı sonucu tahribat ve yasa dışı balıkçılık faaliyetleri olduğu aktarıldı.

        Çalıştayda ayrıca deniz çayırlarının korunmasına yönelik çalışmaların etkili olması için konuya ilişkin farkındalığın ve bilincin artırılmasının önemi vurgulandı.

        Daha sonra Narlı Mahallesi'nde halkın ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla kıyı temizliği gerçekleştirildi. Çöplerin çoğunluğunu sigara izmariti ve plastik atıklar oluştururken, toplanan 80 kilogram çöp, Erdek Belediyesi görevlilerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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