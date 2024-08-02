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        Ayvalık zeytinyağının tescili için AB'ye başvuru yapıldı

        Balıkesir'in coğrafi işaret tescilli ürünü Ayvalık zeytinyağının Avrupa Birliği (AB) nezdinde de tescil edilmesi için Avrupa Komisyonuna başvuruda bulunulduğu belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 14:35 Güncelleme: 02.08.2024 - 14:35
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        Ayvalık zeytinyağının tescili için AB'ye başvuru yapıldı
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        Balıkesir'in coğrafi işaret tescilli ürünü Ayvalık zeytinyağının Avrupa Birliği (AB) nezdinde de tescil edilmesi için Avrupa Komisyonuna başvuruda bulunulduğu belirtildi.

        Ayvalık Ticaret Odasından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği coğrafi işaret danışmanları tarafından gerçekleştirilen denetimin ardından hazırlanan rapor, başvuru dosyasına eklenerek Avrupa Komisyonuna sunuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, Ayvalık zeytinyağının 2004'te yapılan başvurunun ardından Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret olarak tescil edildiğini belirtti.

        Zeytinyağı sınıfında ilk tescilin Ayvalık'a verildiğine dikkati çeken Uçar, şunları kaydetti:

        "Yönetim olarak göreve geldiğimizde önceliklerimiz arasında yer alan Ayvalık zeytinyağının AB tesciliyle ilgili ciddi çalışma içine girdik. Coğrafi işaretin zorunlu olan tescil revizyonu üzerinde TÜRKPATENT ile yaklaşık 1,5 yıl çalıştık. İlgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda tescilimizin revizyonunu tamamladık. Ayvalık zeytinyağı ürünümüzün Avrupa Komisyonu nezdinde de korunmasının sağlanması için titizlikle yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda başvurumuz, Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğüne yapılmış olup, ön incelemesi olumlu şekilde tamamlanarak kayıtlarda yerini almıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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