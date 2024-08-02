Ayvalık zeytinyağının tescili için AB'ye başvuru yapıldı

Balıkesir'in coğrafi işaret tescilli ürünü Ayvalık zeytinyağının Avrupa Birliği (AB) nezdinde de tescil edilmesi için Avrupa Komisyonuna başvuruda bulunulduğu belirtildi.

Ayvalık Ticaret Odasından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği coğrafi işaret danışmanları tarafından gerçekleştirilen denetimin ardından hazırlanan rapor, başvuru dosyasına eklenerek Avrupa Komisyonuna sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, Ayvalık zeytinyağının 2004'te yapılan başvurunun ardından Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret olarak tescil edildiğini belirtti.