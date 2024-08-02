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        Balıkesir'de yaralı bulunan leylek tedavi ediliyor

        Balıkesir'de bir caminin kubbesindeki yuvasında bacağına ip dolanması nedeniyle uçamayan yaralı leylek, bulunduğu yerden kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 16:23 Güncelleme: 02.08.2024 - 16:24
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        Balıkesir'de yaralı bulunan leylek tedavi ediliyor
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        Balıkesir'de bir caminin kubbesindeki yuvasında bacağına ip dolanması nedeniyle uçamayan yaralı leylek, bulunduğu yerden kurtarıldı.

        Karesi ilçesi Kavaklı Mahallesi Camisi’nin kubbesindeki leylek, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince bulunduğu yerden alınarak yapılan ilk müdahalenin ardından Milli Parklar Veteriner Hekimliğine teslim edildi.

        Bacağına dolanan ipten dolayı uçamayan leyleğin tedavisine, Büyükşehir Belediyesi ve Milli Parklar ekiplerince başlandı.

        Leyleğin tedavi sürecinin sonunda sağlığına kavuşmasının ardından doğal yaşam alanına geri bırakılacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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