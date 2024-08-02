Balıkesir'de yaralı bulunan leylek tedavi ediliyor
Balıkesir'de bir caminin kubbesindeki yuvasında bacağına ip dolanması nedeniyle uçamayan yaralı leylek, bulunduğu yerden kurtarıldı.
Balıkesir'de bir caminin kubbesindeki yuvasında bacağına ip dolanması nedeniyle uçamayan yaralı leylek, bulunduğu yerden kurtarıldı.
Karesi ilçesi Kavaklı Mahallesi Camisi’nin kubbesindeki leylek, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince bulunduğu yerden alınarak yapılan ilk müdahalenin ardından Milli Parklar Veteriner Hekimliğine teslim edildi.
Bacağına dolanan ipten dolayı uçamayan leyleğin tedavisine, Büyükşehir Belediyesi ve Milli Parklar ekiplerince başlandı.
Leyleğin tedavi sürecinin sonunda sağlığına kavuşmasının ardından doğal yaşam alanına geri bırakılacağı öğrenildi.
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