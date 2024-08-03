Burhaniye'de 3 düzensiz göçmen yakalandı

El konulan araçta ve göçmenlerin eşyalarında yapılan aramada 2 el pompası, 4 iç lastik, bir yağmurluk ele geçirildi.

Bu kişilerin kaçışına aracılık ettikleri belirlenen göçmen kaçakçılığı şüphelisi R.A. (38) ise gözaltına alındı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, yapılan istihbaratı değerlendirerek Burhaniye'de bir araca operasyon düzenledi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yakalanan 3 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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