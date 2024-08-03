Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangın, söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 22:37 Güncelleme: 03.08.2024 - 22:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangın, söndürüldü.

        Ertuğrul Mahallesi'ndeki büyükbaş hayvan çiftliğinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine çiftliğe çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol söndürülen yangının ardından çiftlikte hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Buse Naz Çakıroğlu madalyayı garantiledi!
        Buse Naz Çakıroğlu madalyayı garantiledi!
        Dev maçta heyecan sürüyor!
        Dev maçta heyecan sürüyor!
        Immobile'den 21. saniyede tarihi gol!
        Immobile'den 21. saniyede tarihi gol!
        Kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
        Kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
        İzmir Urla yangınında bir kişi tutuklandı
        İzmir Urla yangınında bir kişi tutuklandı
        Halat koptu havada asılı kaldı
        Halat koptu havada asılı kaldı
        O işletme mühürlendi
        O işletme mühürlendi
        'Rus denizaltısını vurduk'
        'Rus denizaltısını vurduk'
        Sara'da mutlu son!
        Sara'da mutlu son!
        Avrupa'da Filistin gösterileri
        Avrupa'da Filistin gösterileri
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        43 kişi 1 saatte kurtarıldı!
        43 kişi 1 saatte kurtarıldı!
        İsrail yine sivilleri vurdu
        İsrail yine sivilleri vurdu
        İran'dan Haniye mesajı: En şiddetli cevap verilecek
        İran'dan Haniye mesajı: En şiddetli cevap verilecek
        Ekrem İmamoğlu'ndan belediye borçları açıklaması
        Ekrem İmamoğlu'ndan belediye borçları açıklaması
        Bu gıdalar saç uzatıyor!
        Bu gıdalar saç uzatıyor!
        33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin tatilci
        33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin tatilci
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        Çekim öncesi enerji depoladı
        Çekim öncesi enerji depoladı
        354 milyon kişinin kâbusu! Her gün 3 bin 500 kişi hayattan kopuyor
        354 milyon kişinin kâbusu! Her gün 3 bin 500 kişi hayattan kopuyor

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de çiftlik yangını 1 saatte söndürüldü
        Balıkesir'de çiftlik yangını 1 saatte söndürüldü
        Burhaniye'de 3 düzensiz göçmen yakalandı
        Burhaniye'de 3 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesirspor'da Haşim gitti
        Balıkesirspor'da Haşim gitti
        33 bin nüfuslu Erdek'te 350 bin tatilci
        33 bin nüfuslu Erdek'te 350 bin tatilci
        Ayvalık'ta 'mavi ıstakoz' görüntülendi
        Ayvalık'ta 'mavi ıstakoz' görüntülendi
        Köpeklerin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki Miray'ın annesi: Bir an önce çöz...
        Köpeklerin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki Miray'ın annesi: Bir an önce çöz...