Balıkesir'de büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangın, söndürüldü.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangın, söndürüldü.
Ertuğrul Mahallesi'ndeki büyükbaş hayvan çiftliğinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine çiftliğe çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol söndürülen yangının ardından çiftlikte hasar oluştu.
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